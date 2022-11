Liguria, le eccellenze enogastronomiche al "Golosaria di Milano: olio, pesto e anche la focaccia di Recco

Olio, pesto e tutti i “food ambassardor” della Liguria, tra cui il Consorzio della Focaccia di Recco, saranno tra i protagonisti alla nuova edizione di Golosaria, la rassegna ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, autori de IlGolosario, dedicata alle eccellenze dell’artigianato agroalimentare italiano che quest’anno torna ad accendere l’Allianz MiCo - Milano Convention Centre dal 5 al 7 novembre.

Regione Liguria occuperà un’area espositiva di 36 mq, tematizzata attraverso grafiche e video di promozione e valorizzazione de #lamialiguria e dei suoi “food ambassador”.



Lo spazio della Regione – realizzato da Agenzia In Liguria - sarà animato grazie a un fitto calendario di eventi, legati al progetto “Assaggia la Liguria” a cura dei Consorzi dell’Olio DOP, del Basilico DOP Genovese e di Enoteca Regionale, nonché dal progetto Genova Gourmet e Genova Gourmet Bartender a cura di Camera di Commercio di Genova ed infine dal Consorzio Focaccia di Recco IGP.



Una tre giorni ricca di show cooking, presentazioni e degustazioni. L’area espositiva sarà un vero e proprio palcoscenico aperto al pubblico di Golosaria per far conoscere, degustare ed apprezzare la Food Experience in salsa ligure.



Lunedì 7 Novembre è anche prevista la presenza del vice presidente ed assessore all’Agricoltura ed al Marketing territoriale Alessandro Piana che avrà l’onore di premiare sul palco principale di Golosaria i ristoranti liguri che si sono meritati i più alti riconoscimenti all’interno della Guida de IL GOLOSARIO.



“Regione Liguria non può mancare a una rassegna come Golosaria - dice il vice presidente con delega al Marketing territoriale Alessandro Piana -, vero punto di riferimento fisso anche per gli addetti ai lavori nel segno della distintività e dell’eccellenza dei prodotti agroalimentari. Ancora una volta saranno alfieri della nostra regione nel mondo i “Food Ambassador ”, che con Agenzia in Liguria sono ulteriormente cresciuti in questi mesi e hanno rafforzato il ruolo di produttori, consorzi, cantine, frantoi, agriturismi, vinerie, ristoranti e dell’intera filiera, spesso coniugando innovazione e tradizione. Il ricco tabellone tra laboratori, presentazioni e show cooking ne è dimostrazione, così come l’interesse che stiamo già catalizzando tra operatori e largo pubblico”.



“Il tema delle eccellenze liguri ci sta molto a cuore – spiega il direttore dell’Agenzia In Liguria Matteo Garnero – in particolare per quanto riguarda il mondo del food. I prodotti della nostra terra, le nostre aziende e il nostro saper fare in questo settore, sono tesori da difendere e promuovere. Non a caso crediamo molto nei nostri “food ambassador”: prodotti di eccellenza, che seguono filiere altrettanto eccellenti, che posso funzionare come volano non solo per il turismo ma per l’economia del territorio in senso più ampio”.

Sabato 5 e domenica 6 novembre alle ore 16 in Fiera Milanocity verranno svelati i segreti, raccontate le leggende e la lunga storia che accompagna la Focaccia di Recco col formaggio ormai inserita da anni fra le DOP e IGP italiane.