Liguria, la Giunta approva il quarto finanziamento per bonus assunzionali: superati i 20 milioni di stanziamento

La Giunta regionale, su proposta degli assessori al Lavoro e turismo Augusto Sartori e alla Formazione Marco Scajola, ha approvato il rifinanziamento di ulteriori 1,29 milioni di euro per l’erogazione dei bonus assunzionali rivolti alle imprese turistiche, a esaurimento della graduatoria relativa all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Liguria in attuazione del Patto per il lavoro nel settore del turismo del 2021.



La misura, finanziata con fondi FSE 2014-2020, consente così di soddisfare tutte le domande di contributi economici presentate dalle aziende del settore in regola con i requisiti previsti dal bando derivante da un accordo firmato da Regione Liguria, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.



“Con queste ulteriori risorse andiamo a soddisfare totalmente le richieste del Patto per il lavoro nel turismo del 2021 – dichiara l’assessore regionale a Lavoro e turismo Augusto Sartori – Questa misura ha generato un overbooking a testimonianza del successo ottenuto e del supporto fondamentale alle attività che in quell'anno erano state duramente colpite dalla pandemia e da tutte le ripercussioni che ha provocato al comparto del turismo”.



“Il Patto del lavoro nel turismo ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale dal punto di vista dell’occupazione – spiega l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola – per garantire sempre maggiore stabilità ai lavoratori di un settore strategico per l’economia ligure come quello del turismo, ma anche per garantire servizi sempre di qualità, anche grazie al grande sforzo che stiamo portando avanti dal punto di vista della formazione. Grazie ai fondi FSE – prosegue Scajola – dopo aver avviato nei giorni scorsi la nuova edizione del Patto per il lavoro nel turismo, andiamo nuovamente a potenziare l’edizione 2021, in modo da andare a coprire dal punto di vista finanziario, come promesso, tutte le domande di erogazione ed esaurire la graduatoria”.



Le numerosissime richieste pervenute avevano generato un overbooking in relazione al quale Regione Liguria è riuscita a garantire, con progressivi finanziamenti, la copertura finanziaria di tutte le domande di erogazione. Lo stanziamento di ulteriori 1,29 milioni di euro è la quarta e ultima estensione della dotazione finanziaria della misura, dopo i precedenti rifinanziamenti di 5, 3 e 9 milioni di euro che, aggiungendosi al 1,9 milioni iniziali, porta ad un investimento complessivo da parte di Regione Liguria di 20.190.000 euro.



L’Avviso pubblico era rivolto alle imprese turistiche operanti sul territorio regionale e prevedeva l’erogazione di un contributo economico variabile in funzione della tipologia di contratto, mirato a favorire un’occupazione più duratura e stabile e abbattere inizialmente il costo del lavoro sostenuto.