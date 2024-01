Liguria, la città di Sanremo diventa il set della nuova stagione "Vita da Carlo" di Carlo Verdone: al via i casting per 200 comparse a fine gennaio

La Liguria è diventata ormai terra da film, ma anche da fiction. Le riprese della terza stagione di "Vita da Carlo", la serie televisiva di successo con protagonista Carlo Verdone, approderanno a inizio marzo anche a Sanremo. Non solo set, perché la Liguria sarà anche palcoscenico di tre giornate di casting per la selezione di circa 250 figurazioni. I casting sono organizzati da Macaia Film, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, Centro Provinciale di Formazione Professionale Pastore e Starfilm-Liguria.

"Sono sempre di più le produzioni che scelgono la Liguria come location cinematografica - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Questa volta sarà un'icona come Carlo Verdone a promuovere le nostre bellezze, il tutto a poche settimane dalla vetrina del Festival di Sanremo. Un risultato raggiunto grazie al lavoro della Genova Liguria Film Commission, che ha ben chiari i significati di qualità, promozione del territorio e sviluppo economico".

"L'audiovisivo diventa attrattiva turistica da Ponente a Levante - proseguono - anche perché Portofino ospiterà, sempre a marzo, la nuova edizione del Digital fiction festival. I 'Portofino Days' erano già stati presentati nel corso dell'ultimo American Film Market di Los Angeles, a conferma dell'attenzione verso il mercato internazionale, e lo saranno ancora di più dopo questo evento".

Queste le date e le sedi dei primi casting:

- Martedì 30 gennaio a Savona, dalle 10 alle 19, in corso Vittorio Veneto 31.

- Giovedì 1° febbraio a Ventimiglia, dalle 10 alle 19, in via Sir Thomas Hanbury 21.

- Sabato 3 febbraio a Imperia, dalle 10 alle 19, in via Delbecchi 32.

"La Liguria acquista sempre più prestigio nel panorama audiovisivo - aggiunge Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. La scelta di Sanremo come set per 'Vita da Carlo' premia il lavoro svolto negli ultimi anni dalla nostra struttura, sostenuta da Regione Liguria e Agenzia in Liguria, con la quale presentiamo i nostri progetti in numerose fiere di settore. Attualmente i prodotti legati alle serie tv sono i più in voga e il fatto di essere stati scelti significa che il mercato sta notando e apprezzando questa sinergia che si è creata tra istituzioni e territorio”.

Prodotta da FilmAuro, la serie è diretta da Valerio Vestoso e Carlo Verdone, e avrà come sfondo anche le città di Milano, Roma e Parigi. La terza stagione sarà visibile su Paramount+ nell'autunno 2024.