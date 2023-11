Liguria, l'assessore Giampedrone sull'allerta di domani: "La massima intensità sarà tra le 15 e la nottata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dalla giornata odierna la Liguria è interessata da un evento perturbato. Il movimento di una saccatura atlantica in avvicinamento sul Mediterraneo crea un persistente flusso di aria umida da Sud-Ovest che porta precipitazioni diffuse e persistenti soprattutto sul Centro e Levante regionale. Il lento transito della perturbazione, mantiene condizioni di maltempo almeno fino alla giornata di sabato.

L'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone: "Per ora è un'allerta che certamente ha una previsione di massima intensità tra le 15 di domani e la nottata tra venerdì e sabato e non mi stupirei se il bollettino di domani andasse a prolungare almeno fino alle prime ore di sabato l'andamento in arancione dell'allerta. Quindi ci aspettiamo le risposte idrologiche soprattutto dei bacini grandi della Liguria, per questa è partita l'allerta per il Vara e il Magra che saranno interessati non da temporali ma da pioggia diffusa con scrosci intensi. Ed è una diversità rispetto alle ultime allerte che invece avevano anche la connotazione dell'evento temporalesco che non sarà nel passaggio perturbato di domani. Riguardo al gelicidio, bisogna avere massima prudenza quando ci si mette in auto, moto e anche a piedi. Il gelicidio è un fenomeno particolare soprattutto nelle giornate umide con un crollo delle temperature nell'entroterra in modo repentino e rimane una patina di ghiaccio sull'asse stradale che può provocare disagi e pericolo per l'incolumità delle persone. Questo accade dal tardo pomeriggio fino alle prime ore della mattinata, quando le temperature si comincia a rialzare. E' un avviso che abbiamo messo ieri e perdurerò fino a sabato pomeriggio. Il vento sarà forte e il mare sarà mosso, ma nulla a che vedere con le mareggiate che abbiamo visto le scorse settimane. Anche in questo caso bisognerà avere prudenza".