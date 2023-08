Liguria, l'assessore Giampedrone a Telenord: "Maltempo in attenuazione, possibile chiusura anticipata dell'allerta"

Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile, intervenendo a Telenord ammette: "E' stata una nottata impegnativa, conforme allo scenario che ci eravamo prefigurati. Genova ha accumulato oltre 200 mm di pioggia in 24 ore, con picchi da 70/80 mm in un'ora. Ma per quanto riguarda l'allerta arancione credo che si vada in uscita".

"Siamo ancora - aggiunge - in una fase di instabilità residua, ma il fronte è passato e il fatto che sia transitato di notte ci ha aiutato. Ci sono state 200 chiamate ai vigili del fuoco, per lo più per situazioni puntuali".

"In caso di attività residua, oggi pioverebbe sul piovuto e quindi ci sarebbero problemi. Ma la situazione - conclude - è sotto controllo e possiamo essere soddisfatti, vedendo quanto sia stata efficace l'allerta data in anticipo, ieri mattina per esempio il Bisagno era in secca".