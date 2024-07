Liguria, istruzione: 3,6 milioni dalla Regione ai Comuni per potenziare il sistema delle scuole dell'infanzia

“La giunta regionale ha deliberato la ripartizione del Fondo nazionale per il sistema integrato dei Servizi di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni. I destinatari sono i Comuni e le scuole liguri per Servizi 0-6 anni. Alla Liguria sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 4.929.457 euro. Sostenere i Comuni liguri e rinforzare i servizi dedicati all’infanzia significa investire sul nostro futuro offrendo a bambini e famiglie un supporto educativo di qualità". Lo annunciano in una nota il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi (presidente della III commissione Attività produttive) e i suoi compagni di partito Brunello Brunetto, presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Gianmarco Medusei presidente dell'assemblea legislativa di Liguria e Sonia Viale, vicecapogruppo consiliare.

"I fondi potranno essere utilizzati per nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche; quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, per cui la programmazione regionale approvata prevede uno specifico stanziamento pari a 221.825 euro euro. Tale intervento - conclude Garibaldi - prevede, infine, una quota pari a 788.713 euro da erogarsi direttamente ai servizi socioeducativi per la prima infanzia privati accreditati, alle sezioni primavera e alle scuole paritarie private, calcolato proporzionalmente al numero di bambini frequentanti ciascuna articolazione del sistema integrato".

Il totale compensato dei contributi da assegnare al Comune di Genova risulta di 3.308.744 euro, Chiavari 55.535, Rapallo 48.788, Sestri Levante 54.147, Lavagna 12.825, S. Margherita Ligure 27.274, Recco 30.657, Casarza Ligure 14.482, Carasco 8.035, Camogli 7.162, Avegno 1.194, Bogliasco 10.778, Cogorno 9.088, Davagna 2.286, Moconesi 5.487, Moneglia 3.953, Ne 1.195, Pieve Ligure 3.084, S. Colombano Certenoli 2.868, Sori 1.607, Torriglia 3.387, Zoagli 10.279”.

Il consigliere della Lega Brunello Brunetto, presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, ricorda invede i contributi concessi ai comuni del Savonese: "Il totale compensato dei contributi da assegnare al Comune di Savona risulta di 118.035 euro, Alassio 13.485, Albenga 47.033, Albisola Superiore 4.879, Albissola Marina 8.586, Andora 4.820, Boissano 6.659, Borghetto S. Spirito 12.136, Cairo Montenotte 26.002, Calice Ligure 3.794, Carcare 2.563, Celle Ligure 3.780, Cengio 6.153, Ceriale 11.676, Cisano sul Neva 2.471, Cosseria 3.591, Dego 6.024, Finale Ligure 21.714, Laigueglia 2.290, Loano 20.732, Millesimo 2.565, Pietra Ligure 5.928, Quiliano 11.885, Sassello 3.133, Spotorno 2.586, Toirano 7.506, Tovo S. Giacomo 1.862, Vado Ligure 17.588, Varazze 30.913, Villanova d’Albenga 2.759”.

Il vicecapogruppo leghista Sonia Viale elenca invece i contributi per gli istituti dell'estremo Ponente: "Il totale compensato dei contributi da assegnare al Comune di Imperia risulta di 45.289 euro, Sanremo 152.905, Bordighera 48.029, Diano Marina 6.528, Ospedaletti 3.278, Pieve di Teco 3.469, Pompeiana 3.727, Pontedassio 1.284, Riva Ligure 5.182, S. Bartolomeo al Mare 6.656, S. Lorenzo al Mare 8.174, S. Stefano al Mare 4.308, Taggia 7.236, Triora 1.222, Vallebona 1.524, Vallecrosia 2.599, Ventimiglia 38.444”.

Tocca invece al leghista spezzino Gianmarco Medusei, presidente dell'assemblea legislativa ligure, fare il punto sui contributi concessi agli istituti dell'estremo Levante: "Il totale compensato dei contributi da assegnare al Comune della Spezia risulta di 205.208 euro, Ameglia 1.737, Arcola 9.344, Bolano 20.785, Castelnuovo Magra 6.200, Deiva Marina 1.441, Follo 3.463, Framura 2.655, Lerici 25.214, Levanto 1.532, Luni 13.320, Riomaggiore 3.004, S. Stefano di Magra 25.405, Sarzana 36.904, Vernazza 1.313”.