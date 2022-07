Liguria, iniziato l'esodo: 4 chilometri di coda alla barriera di Ventimiglia e domani bollino rosso

di Redazione

Per tutta la giornata lunghe attese alla barriera autostradale dell'A10 in direzione della Francia

Quattro chilometri di coda si registrano alla barriera autostradale dell'A10, a Ventimiglia in direzione della Francia, in occasione dell'esodo estivo. Già in mattinata c'erano stati rallentamenti su tutta la tratta da parte di auto soprattutto provenienti dalle grandi località del nord e diretti in Costa Azzurra.

Domani, ultimo giorno di luglio, sarà una domenica da bollino rosso, con traffico previsto nel pomeriggio, il primo di una lunga serie. Sono infatti contrassegnati in rosso il 7 agosto e il weekend di ferragosto, dove il rischio di rimanere fermi imbottigliati in una lunga coda di macchine inizia dal pomeriggio di venerdì 12 ma il traffico intenso, con possibili criticità, è segnalato anche per la mattina di domenica 14 e il pomeriggio di lunedì 15. Bollino rosso poi per le giornate di rientro: domenica 28 agosto e domenica 4 settembre. Quando per molti le vacanze saranno finite.