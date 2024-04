Liguria, infrastrutture, dal governo 265 milioni per scolmatore, terminal aeroporto e nuove opere

Oltre 265 milioni arriveranno in Liguria per aprire nuovi cantieri, come quelli per la messa in sicurezza di una ventina di strade provinciali e per portare a termine progetti come lo scolmatore del torrente Bisagno e il nuovo terminal dell'aeroporto di Genova. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via social al termine di una riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le Regioni.

"Abbiamo definitivamente approvato tutti i fondi stanziati dall'accordo firmato con il Governo nello scorso autunno per le poliiche di sviluppo e coesione. - spiega Toti - Per la prima volta in un accordo il Governo ha fornito alle Regioni anche i fondi per cofinanziare questi investimenti. Significa che la Regione potrà usare i propri soldi per fare altre cose e questo ovviamente porta ulteriori investimenti sul nostro territorio".

"Un sistema - conclude - che ora il Governo vorrebbe estendere a tutte le politiche di coesione finanziate con fondi europei come gli aiuti alle imprese, i fondi per il sociale, per la formazione professionale. E questo sarà un ulteriore vantaggio: da un lato concordare con Roma le misure più urgenti e meritevoli di essere finanziate, dall'altro liberare risorse dal bilancio del nostro ente da utilizzare per nuovi progetti".