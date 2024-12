Toti patteggia: due anni e tre mesi di lavori socialmente utili presso la Lega Tumori di Genova

Si chiude con un patteggiamento la vicenda giudiziaria di Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, condannato a due anni e tre mesi per corruzione e finanziamento illecito ai partiti.



La pena è stata convertita in 1.620 ore di lavori socialmente utili, che Toti svolgerà presso l'ufficio comunicazione della sede genovese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) guidato da Paola Del Guercio.

Le mansioni – Toti si occuperà della gestione delle prenotazioni telefoniche per i pazienti, di attività di accoglienza e supporto alla comunicazione dell’associazione. Potrà inoltre collaborare con le campagne di prevenzione oncologica. Una deroga consente di superare il limite standard di 15 ore settimanali e di operare anche fuori Genova, su scala nazionale.

Le accuse – Toti era coinvolto in un’indagine per presunti versamenti illeciti di 91mila euro da parte dell’imprenditore Luigi Alberto Amico. L’ex governatore avrebbe usato tali fondi per finanziare attività politiche.

Gli altri imputati – Anche Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità Portuale, e Aldo Spinelli, noto imprenditore portuale, hanno patteggiato rispettivamente pene di tre anni e cinque mesi e tre anni e tre mesi.

Dichiarazioni degli avvocati – Stefano Savi (nella foto), legale di Toti, ha sottolineato: “Il patteggiamento non è una dichiarazione di colpa, ma una scelta pragmatica per chiudere la vicenda. Non avrà mansioni legate alla comunicazione politica o ruoli dirigenziali.” Anche l’avvocato Sandro Vaccaro, legale di Spinellil ha aggiunto: “Abbiamo accettato questa strada per evitare lungaggini processuali".

Conseguenze politiche – Per Toti scatta l’interdizione dai pubblici uffici per sei anni. Per riottenere il diritto a candidarsi dovrà richiedere una riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza, possibile tre anni dopo il termine della pena.