Liguria: il reddito pro capite cresce del 4,9%, secondo solo alla Lombardia

Crescita record per la Liguria che nell'ultimo triennio supera la media nazionale in diversi settori chiave dello sviluppo del Paese. Nel 2021 il reddito pro capite ligure è infatti cresciuto del +4,9%, ovvero più della media nazionale (+ 4,5%), secondo solo a quello della Lombardia (5,1%). Nel 2022 il Pil è cresciuto del + 5,1% superiore rispetto alla media nazionale (+ 3,7%) e quarto valore tra le regioni italiane; nel 2023 è atteso un tasso di crescita del Pil ligure del + 0,9% (media nazionale + 0,7%). È quanto emerso nel corso del dibattito organizzato da The European House - Ambrosetti, con l'illustrazione dei dati costantemente monitorati che fotografano una Liguria "in piena salute dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche turistico e marittimo".

"I dati illustrati da Ambrosetti sono francamente straordinari - ha detto il governatore Giovanni Toti -. La Liguria, che per molti decenni nel passato è stata una regione 'sonnacchiosa', oggi guida la classifica dei principali indicatori economici del Paese: siamo la seconda regione d'Italia per crescita del reddito pro capite, la quarta per crescita del Pil, tra le prime cinque regioni d'Italia per crescita dell'occupazione e quest'ultimo ritengo sia il dato migliore e più significativo perché riguarda la vita di tanti liguri. Siamo anche la seconda regione d'Italia per i traffici crocieristici e, con un 35% dei volumi nazionali, siamo in testa alla classifica dei traffici portuali".

"A fronte di questi dati eccezionali - prosegue Toti - sappiamo che il meglio deve ancora venire: le opere infrastrutturali in fase di realizzazione in Liguria, che ci pongono ben al di sopra delle altre regioni italiane per investimenti del Pnrr, del Fondo complementare e dei Fondi di Sviluppo e Coesione, consentiranno alla Liguria di superare definitivamente i limiti strutturali del nostro territorio, con la sua complessità orografica e stradale e con il maggior numero di viadotti e gallerie del Paese".