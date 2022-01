Liguria, il grido di dolore delle società sportive. "Siamo in ginocchio"

di Matteo Angeli

Covid e aumento delle bollette stanno mettendo in forte crisi centinaia di realtà. Il tema al centro della nostra trasmissione "Tiro incrociato"

Il grido di dolore si alza forte. le società sportive anche in Liguria sono allo stremo. Come se non bastasse l’ennesimo stop alle competizioni con cui fare i conti da tre anni a questa parte, adesso c’è pure la stangata del caro bollette. Ad essere aumentate sono sia quella del gas, ma soprattutto quella dell’energia che ha raggiunto prezzi assurdi.

Ospiti della trasmissione "Tiro Incrociato" in onda su Telenord, diversi rappresentati delle società sportive dal presidente dell'Auxilium Genova Angelo Serra, al titolare della società Lanterna di Boccadasse passando per Marco Ghiglione della società sportiva Aragno di Genova Prà e Fabrizio Terrile dell'associazione Sportiva Lanterna Taekwondo Genova. Ospiti della puntata anche il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce e l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.