Liguria, i fondi del Pnrr impreziosiscono Andora e Campo Ligure: riqualificazione di Borgo Castello e valorizzazione dell'artigianato artistico

Aiccre ha presentato due progetti di riqualificazione dei borghi storici della Liguria, ovvero Campo Ligure e Andora. Il tutto è finanziato grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr. Per Andora è previsto un rilancio economico e sociale di Borgo Castello, puntando sulla realtà virtuale per attrarre sempre più visitatori e curiosi, mentre per Campo Ligure ci sarà una rigenerazione culturale per valorizzare l'artigianato artistico.





Mauro Demichelis (sindaco Andora): "Il progetto di rigenerazione urbana di Borgo Castello è innanzitutto un motore per l'economia. Punteremo sulla realtà virtuale per permettere al visitatore di vedere anche momenti passati e futuri. Ci saranno anche 22 mila metri di parte agricola ed esperienziale per i visitatori, che potranno svolgere una serie di attività. Per far sì che il turista resti nella zona più giorni abbiamo previsto anche una serie di alberghi diffusi".





Giovanni Oliveri (sindaco Campo Ligure): "Il nostro progetto prevede 13 interventi, in parte sugli edifici ma soprattutto sui servizi. Il museo l'abbiamo concluso, ora andiamo avanti con gli altri. Non è facile perchè il borgo è piccolo e le risorse vanno dilazionate, ma siamo senza dubbio sulla buona strada. Puntiamo poi anche a mantenere l'attività dell'artigianato artistico, in particolare della filigrana".