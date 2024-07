Liguria, Giampedrone: "Stanziati 8 milioni e 250 mila euro per sostenere le persone più fragili"

Per il secondo semestre 2024 Regione Liguria ha stanziato 8 milioni e 250mila euro nel contributo di solidarietà per la residenzialità e la semi residenzialità. La misura ha lo scopo di sostenere le persone con disabilità, con patologie psichiatriche o affette da Aids residenti in Liguria che si trovano in condizioni di fragilità e a basso reddito, in modo da favorirne l'inserimento in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali. Il finanziamento sarà ripartito, tramite Filse, tra i Comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl liguri in base al numero di abitanti, caratteristiche ed esigenze dei singoli territori. Il contributo di solidarietà viene poi riconosciuto agli aventi diritto a seguito di domanda presentata presso i distretti sociosanitari. Nel complesso, per l'anno 2024 Regione Liguria ha stanziato 16 milioni e 500mila euro. "Con questa seconda tranche completiamo il grande investimento voluto da Regione Liguria per dare un aiuto concreto alle persone più fragili e alle loro famiglie - commenta l'assessore alle Politiche sociali e Terzo Settore Giacomo Giampedrone - Con questa misura siamo riusciti a venire incontro all'elevato numero di domande arrivato dai territori, in modo da dare una risposta a tutte le persone per le quali l'inserimento in struttura residenziale o semi residenziale è necessario".