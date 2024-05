Liguria, Fratoianni(Si): "Orlando candidato giusto per il centro sinistra"

"Andrea Orlando è un amico, una personalità di assoluto valore e livello, quindi credo che possa rappresentare una risorsa molto importante, ma non sono io qui oggi a decidere chi deve essere il candidato presidente di Regione per la coalizione alternativa alla destra". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in visita a Genova commenta le indiscrezioni di stampa sulla possibile candidatura del deputato ed ex ministro del Lavoro alla presidenza della Regione Liguria. "Occorre rapidamente mettere in campo una coalizione, una proposta politica alternativa per il governo della Regione Liguria, che cambi le priorità e che consenta di cambiare in meglio il futuro dei cittadini", è l'auspicio di Fratoianni. Una coalizione da Azione al M5S? "Sono poco appassionato alle geografie astratte, - replica il segretario di Sinistra Italiana - vedo un sacco di dibattito sul campo largo, dritto, stretto, invece vorrei una proposta politica che funzioni perché in grado di dimostrare in modo chiaro la sua natura alternativa, c'è una cosa da capire più semplice di quanto non si pensi, la politica funziona quando è in grado di offrire una scelta chiara.

"Credo che sia arrivato il momento che Toti si dimetta. Anche basta, è il momento di liberare la Regione Liguria da tutti i punti di vista. L'istituzione è bloccata, nessuna vicenda particolare può tenere sotto sequestro un ente con responsabilità rilevantissime sull'interesse generale, la vita dei cittadini". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in visita a Genova interviene sull'inchiesta per corruzione in Liguria. "Toti si dimetta, consenta ai liguri di scegliere il loro futuro - ha concluso Fratoianni -, di dare nuova efficacia, trasparenza e funzionalità all'ente regionale".