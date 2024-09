Liguria, elezioni, Schlein (Pd): "Renzi non stia con piede in due scarpe, coalizione per regionali non si cala dall'alto"

"Non si può stare con il piede in due scarpe". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in un intervento tv, commentando il fatto che Italia viva, il partito di Matteo Renzi, è all'opposizione in Regione Liguria e alleato del centrodestra a Genova.

Sulla candidatura per le Regionali in Liguria, la Schlein osserva: "Stiamo discutendo in queste ore, e credo che bisogna fare presto. Siamo al lavoro per costruire una coalizione competitiva ma non la caliamo dall'alto. Non la risolviamo chiudendoci in stanza finché non ci stiamo simpatici a vicenda".