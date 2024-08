Liguria, elezioni probabile slittamento. Natale (PD): "Bisogna votare il prima possibile"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Spero non siano ridotti in sta maniera, non credo che poco più di due settimane possano cambiare le sorti della regione. Io non credo che chi individua prima il candidato, abbia vantaggio competitivo. Il vantaggio per noi è il fallimento del centrodestra di questi 9 anni. E le vicende del 7 maggio hanno certificato questo fallimento. Le politiche sulla sanità hanno disgregato il tessuto sociale della regione, le politiche ambientali e industriali anche non hanno aiutato. Il punto fondamentale è questo, poi prima si ha il candidato meglio è per impostare la campagna elettorale. Oggi abbiamo avuto un incontro per parlare dei temi che interessano i cittadini, come la sanità e le politiche ambientali, anche la transizione energetica, abbiamo parlato del rigassificatore ma anche di politiche giovanili, del fatto che i giovani vanno via e bisogna quindi rilanciare il tessuto imprenditoriale tramite politiche industriali. Abbiamo poi ribadito la necessità di individuare il candidato presidente e costruirci intorno la coalizione e campagna". Così a Telenord il segretario regionale del Pd, Davide Natale sulle regionali.