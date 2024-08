Liguria, elezioni, Gasparri (FI): "Uso politico della giustizia da parte della sinistra deve finire"

"In Liguria faremo un forte appello agli elettori perché le ragioni della democrazia e della libertà prevalgano sulle manovre che sono in atto. Sconcertano le parole di Orlando, che attacca esponenti del centrodestra dimenticando i precedenti e il presente della sinistra. Proprio lui che è stato Ministro della Giustizia. Ricorderà che il suo capo di gabinetto è diventato, successivamente, Procuratore della Repubblica di Napoli e poi Procuratore nazionale antimafia. Orlando, ovviamente, non ha avrà mosso un dito e non avrà avuto nessuna influenza su queste vicende, ma questi sono i fatti. Il suo ex capo di gabinetto guida una Procura nazionale antimafia, travolta dallo scandalo Striano, sul quale nessuno sta facendo nulla. Perché la magistratura di Perugia, che se ne doveva occupare, appare inerte. C'è, evidentemente, una volontà di lasciare la sinistra giudiziaria comandare nelle Procure, territoriali o in quella nazionale antimafia, a proprio piacimento. Nel frattempo, in Liguria, le imprese di Spinelli, peraltro già impegnato nella file della sinistra amministrativa del territorio, sono state affidate alla presidenza di Ermini, altro collega di partito di Orlando e nel passato vicepresidente del Csm. Insomma, la sinistra ama le Procure e vuole il controllo di tutto, poi si meraviglia se qualcuno fa qualche critica. Mentre della Procura di Genova non possiamo dire nulla perché il suo comportamento è sotto gli occhi di tutti. Vicende di quattro anni fa che vengono utilizzate alla vigilia delle elezioni. Ma la Procura di Genova è al di sopra di ogni sospetto. Lo ha dimostrato, ad esempio, l'ex procuratore, che una volta andato in pensione si è proposto per una consulenza, poi andata a buon fine, con lo stesso Spinelli. Evidentemente Orlando vive all'interno di un quadrilatero protettissimo all'interno del sistema giudiziario, che ci auguriamo che le riforme che stiamo attuando, insieme alla serietà di Nordio e di tanti altri, potranno finalmente scardinare. L'era dell'uso politico della giustizia da parte della sinistra deve finire. Anche alla Procura nazionale antimafia, sulla quale De Raho e altri dovranno spiegare molte cose. In Liguria il centrodestra prevarrà in nome della libertà". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.