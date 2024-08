Liguria, elezioni, Donzelli: "FdI non impone candidati, un civico non sarebbe rinuncia"

Se imporremo un candidato in Liguria? "Assolutamente non abbiamo intenzione di imporre nulla. In Liguria abbiamo governato bene in questi nove anni. Era una regione ferma e ha ripreso a correre. C'è un'inchiesta e le persone coinvolte spiegheranno alla magistratura. Toti ha governato molto bene, ha portato risultati e i cittadini liguri non hanno intenzione di tornare all'immobilismo che aveva la Liguria prima che arrivasse il centrodestra al governo". Lo ha detto il responsabile organizzativo do FdI Giovanni Donzelli, all'apertura della campagna "Stiamo cambiando l'Italia", a Ostia.

Se è una rinuncia un candidato civico in Liguria? "Perché si debba prevedere - dice Donzelli - che sia una rinuncia? E' un sereno allargamento e confronto con la società civile. In alcune regioni si candidano persone politiche penso all'Abruzzo con Marsilio o alle Marche con Acquaroli poi ci sono persone a destra o sinistra che vengono da altre esperienze e poi dimostrano di sapere governare o di saper prendere il consenso dei cittadini. Faccio un esempio: non è che quando a sinistra hanno candidato Sala a Milano hanno rinunciato a qualcosa, hanno individuato una figura che è riuscita a rispondere, per un po', al consenso dei cittadini".