Liguria, elezioni, Bagnasco (FI) a Telenord: "A disposizione della coalizione, onorato delle parole di Tajani"

Antonio Tajani chiama, Carlo Bagnasco risponde. Nella giornata del blitz romano di Toti, il segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, fa esplicitamente il nome di Bagnasco, ex sindaco di Rapallo e segretario forzista per la Liguria, come possibile candidato presidente. "Rixi è un candidato autorevole, così come lo sarebbe il sindaco uscente di Rapallo, Bagnasco, nostro segretario regionale che ha anche molto consenso secondo gli ultimi sondaggi. Siamo pronti ad ascoltare e valutare tutte le ipotesi senza pregiudizi nei confronti degli altri, ma non li vogliamo neanche nei nostri confronti. E questo vale per ogni Regione"

"So che circolano buoni sondaggi - commenta per Telenord lo stesso Bagnasco - segno che abbiamo fatto un buon lavoro di amministratori. Le parole di Tajani non possono che onorarmi. Sono soddisfatto dal punto di vista umano, sono belle parole e sono contento così".

Quanto alle prospettive concrete di candidatura, Bagnasco si schermisce: "Sono a disposizione della coalizione per qualsiasi evenienza, in un quadro di collaborazione e coesione nella prospettiva della soluzione migliore per la Liguria, assolutamente a prescindere da qualsiasi rivendicazione personale che non intendo avanzare. Sicuramente sarò candidato consigliere per Forza Italia".

Bagnasco non sembra temere la candidatura di Orlando per il centrosinistra. "Noi ce la facciamo, siamo tutti uniti con la voglia di vincere e lo spirito del fare per raggiungere l'obiettivo. Timone fermo sul centrodestra tradizionale aperto al mondo civico, con una o due liste coordinate da Claudio Scajola che sta facendo un ottimo lavoro, un'apertura a un mondo di centro come nel "modello Genova"; un buon candidato e saremo competitivi. Sono moderatamente ottimista".

Per quanto infine riguarda i rapporti di Toti con Forza Italia, "Oggi Toti ha incontrato Gasparri e non Tajani per motivi di agenda, ma siamo tutti uniti nella stessa direzione".