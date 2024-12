Liguria: eletti presidenti e vice delle Commissioni, Orlando all'Antimafia, a civiche centrodestra Bilancio e Salute

Questa mattina sono stati eletti i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni permanenti in consiglio regionale. L'assemblea è stata coordinata dal presidente Stefano Balleari.

Per la prima commissione, Affari generali, istituzionali e bilancio, è stato scelto Alessandro Bozzano (Vince Liguria) come presidente, con Carola Baruzzo (Pd) come vicepresidente. Marco Frascatore (Orgoglio Liguria) è stato eletto presidente della commissione II, Salute e sicurezza sociale, mentre il vice sarà Enrico Ioculano (Pd).

La terza commissione, Attività produttive, cultura, formazione e lavoro, avrà come presidente Armando Biasi (Lega) e come vicepresidente Jan Casella (Avs). Per la quarta commissione, Territorio e ambiente, la presidenza è stata affidata a Chiara Cerri (Forza Italia), con Davide Natale (Pd) come vicepresidente.

La quinta commissione, Controlli, verifica e attuazione delle leggi, Pari opportunità, sarà presieduta da Stefano Giordano (M5s), mentre Gianmarco Medusei (Fdi) ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Infine, Andrea Orlando (Pd) è stato eletto presidente della sesta commissione, Antimafia, con Veronica Russo (Fdi) come vicepresidente.

L'elezione dei presidenti e vicepresidenti segna l'avvio ufficiale dei lavori delle commissioni regionali.

Scrive il neo presidente della commissione Affari generali, istituzionali e bilancio Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Vince Liguria: "La prima commissione è quella da cui passa e si discute tutta l'azione di governo, sia essa politica o amministrativa. È un onore presiederla, cercherò di fare del mio meglio per approfondire sempre più quelli che sono gli argomenti attinenti alla nostra terra e fare in modo che l'azione politica si traduca in azione amministrativa nel più breve tempo possibile: la velocità delle decisioni e della loro esecuzione è fondamentale per dare risposte immediate ed efficaci ai cittadini. Ringrazio i commissari che hanno espresso la loro preferenza per me: ora lavoriamo come e più di prima, facciamo in modo che tutto vada sempre meglio per noi, i nostri figli e la nostra terra".

Scrive il neo presidente della commissione Salute e sicurezza sociale Marco Frascatore, consigliere regionale di Orgoglio Liguria: "Sono molto onorato di assumere la carica di presidente della commissione Salute e sicurezza sociale, un ruolo che richiede grandissima responsabilità in virtù dei temi trattati. Auspico una grande collaborazione da parte di tutti i commissari. La salute e la sicurezza sono aspetti fondamentali del vivere quotidiano, dei diritti che dobbiamo tutelare garantendo pari dignità ad ogni individuo. Sarà un lavoro molto importante, i temi sono moltissimi e urgenti ma l'obiettivo sarà solo uno: il bene comune".

Di seguito le assegnazioni dei consiglieri del gruppo Orgoglio Liguria nelle diverse commissioni:

I - Affari generali, Istituzionali e Bilancio: Boitano, Frascatore

II - Salute e Sicurezza sociale: Boitano, Frascatore (presidente)

III - Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro: Boitano, Sorriento

IV - Territorio e Ambiente: Boitano, Sorriento

V - Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità: Boitano, Sorriento

VI - Commissione Antimafia: Boitano, Frascatore