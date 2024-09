Liguria Digitale, a gruppo Relatech progetto gara europeo

Relatech spa., Digital enabler solution know-how (desk) company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), annuncia che la sua consociata, Mediatech srl, polo di riferimento del Gruppo per le tecnologie di Cybersecurity e Cloud, è stato scelto da Liguria Digitale spa., società ICT in-house di Regione Liguria, per l'aggiudicazione della gara europea per l'adozione di sistemi software del partner tecnologico Cynet e per i servizi di cybersecurity inclusi in ReSoc, con un investimento previsto di circa un milione di euro per una durata contrattuale triennale.

"Il ruolo di Relatech - si legge nella nota aziendale - sarà cruciale nel fornire a Liguria Digitale una protezione costante dalle minacce informatiche. Il gruppo Relatech, infatti, attraverso il servizio ReSoc che offre i massimi livelli di protezione, è in grado di garantire la totale sicurezza degli endpoint e di tutta l'infrastruttura IT. Inoltre, i professionisti Relatech forniranno al Security operation center (Soc) di Liguria Digitale cruscotti di controllo avanzati per un efficace monitoraggio della sicurezza, oltre che, un servizio di assistenza 24/24 e 7/7.

"Questo importante progetto - ha detto Pasquale Lambardi, presidente e ad di Relatech- testimonia l'impegno del Gruppo Relatech nel promuovere la digitalizzazione e la sicurezza informatica a livello regionale e nazionale, investimento, ad oggi, imprescindibile per tutte le imprese, in particolar modo per le PA, e dimostra una sinergica collaborazione con il nostro partner tecnologico Cynet. Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella mission di Relatech di guidare l'innovazione e l'evoluzione tecnologica, garantendo al contempo un ambiente digitale sicuro a tutti i livelli".