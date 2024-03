Liguria: De André 25 anni dopo, celebrazioni anche nei quattro licei musicali della regione

Anche i quattro licei musicali della Liguria parteciperanno al ciclo di eventi promosso nel 25° anniversario della morte di Fabrizio de André, scomparso a 58 anni l'11 gennaio 1999 a Milano, per un calendario che culminerà in un grande concerto a Genova il 10 giugno. Lo si deve a un'iniziativa di Stefano Mai, capogruppo leghista in consiglio regionale, che ha presentato un'interrogazione specifica nella seduta consiliare odierna, "per chiedere alla Regione la disponibilità e la possibilità di coinvolgere i Licei a indirizzo musicale liguri nelle celebrazioni per de André".

"L’iniziativa di Regione, del comune di Genova, con il sostegno di Assoconcerti e la collaborazione di Friends and Partners, del Ministero della Cultura, della Rai e della Fondazione De André e Dori Ghezzi, sarà una vetrina internazionale che vedrà la partecipazione di molti artisti di livello mondiale. Visto che in Liguria - argomenta Mai - ci sono quattro Licei a indirizzo musicale: il Giordano Bruno di Albenga, il Gian Domenico Cassini di Sanremo, il Sandro Pertini di Genova e il Vincenzo Cardarelli della Spezia, la Lega ritiene che sia giusto che possano dare il loro contributo ed essere valorizzati in un evento come questo, che avrà ricadute su cultura, turismo e commercio della nostra regione".

"Con soddisfazione ho avuto dall’Assessore Simona Ferro una risposta positiva in merito, con piena condivisione per sensibilizzare i nostri Licei Musicali sul tema. Mi auguro - conclude - che tutti accettino con entusiasmo di partecipare”.