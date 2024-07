Liguria: consiglio regionale, Pd contro Medusei per un post sull'attacco della X Mas a Malta del 1941

Polemiche da parte del Partito Democratico durante i lavori del Consiglio regionale della Liguria per un post su Facebook del presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei che celebra l'83/mo anniversario dell'attacco a Malta da parte dell'Italia nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale sferrato da una squadra di incursori della X flottiglia Mas.

"Rimango sbalordito e vedo un centrodestra che per racimolare qualche voto dà il peggio di sé, è indecente - attacca il segretario ligure del Partito Democratico e consigliere regionale Davide Natale - rimango senza parole, Spezia è medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza, credo sia questa la cosa che vogliamo ricordare per il futuro, tutto il resto mi lascia interdetto, senza parole, rivolgo un pensiero a chi ha lottato per la libertà e per la democrazia, non solo per chi era sui monti ma anche per chi ha organizzato la Resistenza nelle città per difendere chi era sui monti, queste sono le persone che mi piace ricordare e che vorrei fossero ricordate da chi rappresenta in ruoli importanti le istituzioni, non la X Mas. Le date che vogliamo ricordare sono il 25 aprile e il 26 aprile quando la X Mas si consegnò al Comitato di Liberazione Nazionale, con l'Italia finalmente liberata dai nazifascisti".

"La nostra Storia: 83 anni fa l'attacco a Malta da parte dei reparti navali e subacquei della X Flottiglia MAS. - ricorda Gianmarco Medusei nel post, corredato dalla foto della lapide - L'impresa, fu avviata nella notte tra il 25 luglio e il 26 luglio 1941 e non ebbe successo, comportando la perdita di alcuni dei migliori operatori d'assalto. L'esito dell'operazione, per quanto non favorevole, si tramutò per la Regia Marina in un successo, grazie alla tenacia ed all'estremo coraggio dei suoi uomini. Fra le medaglie d'oro una particolare menzione è stata attribuita al Maggiore Teseo Tesei, alla quale è intitolato il prestigioso Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori alle Grazie. In questa temeraria missione perse la vita anche il secondo capo Palombaro Alcide Pedretti e il Capitano medico Falcomatà, alla quale è stato intitolato l'ospedale militare di Spezia e dove oggi sorge anche il Campus universitario. Gli studenti hanno il particolare onore di studiare in un'area di enorme valore storico per la nostra Patria. Onore ai Caduti!".