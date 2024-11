Liguria, Bucci convoca un nuovo vertice di maggioranza: decisivo l’assessorato alla Sanità per la nuova giunta

Nel pomeriggio si terrà un nuovo vertice, forse decisivo, per la formazione della nuova giunta regionale ligure, convocato dal neoeletto presidente Marco Bucci. Nel palazzo della Regione e non a Tursi come accadde lo scorso lunedì, saranno presenti i principali esponenti del centrodestra ligure, tra cui Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Edoardo Rixi (Lega), Alberto Cirio (Forza Italia) e Ilaria Cavo (Noi Moderati). L’obiettivo dell’incontro è sciogliere gli ultimi nodi legati alla composizione della squadra di governo, attesa tra oggi e domani.

Assessorato alla Sanità – Il nodo principale è rappresentato dall’assessorato alla Sanità. Bucci ha indicato come candidato Massimo Nicolò, attualmente responsabile nazionale sanità di Fratelli d’Italia. La particolarità della nomina risiede nel fatto che Nicolò non rappresenterebbe formalmente il partito di Giorgia Meloni, ma assumerebbe il ruolo di “tecnico” condiviso dalle diverse forze politiche.Fratelli d’Italia conserverebbe quindi in Giunta gli assessori proposti, cioè Simona Ferro e Luca Lombardi: uno schema, questo, che non convince gli alleati, in particolare Forza Italia.

Ipotesi alternative – Nonostante l’autorevolezza della figura di Massimo Nicolò, restano in campo ipotesi alternative che potrebbero emergere nel corso del vertice (Angelo Gratarola, Alessandro Bonsignore ma anche Enrico Castanini). La riunione pomeridiana, dunque, sarà decisiva per verificare la coesione della coalizione e assicurare una giunta pronta ad affrontare le sfide regionali.

Nuova giunta – Il completamento della squadra regionale di Bucci è atteso entro le prossime ore. L’accordo sull’assessorato alla Sanità potrebbe sbloccare la definizione di tutte le altre cariche, consolidando la nuova amministrazione regionale.