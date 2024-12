Liguria, Associazione bancaria italiana: "Economia stabile, rafforzare garanzie investimenti"

"L'economia della Liguria sta per concludere l'anno con una stabilità sostanziale, in linea con le tendenze nazionali, grazie a risultati positivi nei settori turistico, degli utili aziendali e delle costruzioni, alimentati dalle risorse del Pnrr". Questa è la sintesi della situazione economica della regione, presentata durante un incontro tra la Commissione regionale Abi Liguria, guidata da Luigi Zanti, e la Direttrice della Filiale di Genova di Banca d'Italia, Raffaella Di Donato. "Tuttavia, c'è cautela per il 2025, soprattutto per l'impatto della situazione geopolitica sul commercio estero e sul traffico marittimo, con ricadute particolari sulle previsioni per la cantieristica navale, settore di importanza cruciale".



Per quanto riguarda il credito, l'indagine regionale di Banca d'Italia ha mostrato che, nel primo semestre del 2024, la domanda di prestiti dalle imprese è stata debole, dovuta a una limitata necessità di supporto per il capitale circolante e gli investimenti. Questa tendenza non è stata influenzata dall'offerta, visto che i criteri applicati dalle banche sono rimasti sostanzialmente invariati.



Sull'argomento delle garanzie e della collaborazione pubblico-privato, Zanti ha sottolineato l'importanza di stimolare nuovi investimenti, in particolare nelle filiere strategiche. "L'elemento più rilevante - ha dichiarato Zanti - è il contributo del Fondo di garanzia per le PMI, uno strumento economico fondamentale per facilitare l'accesso delle imprese al credito". In Liguria, tra gennaio e settembre 2024, il Fondo ha garantito oltre 404 milioni di euro in nuovi finanziamenti per 2.189 operazioni, con particolare attenzione a settori come il commercio all'ingrosso e al dettaglio, le costruzioni specializzate, i servizi di ristorazione, la costruzione di edifici e i trasporti.



Inoltre, è stato evidenziato l'obiettivo di migliorare la collaborazione tra banche e confidi, con la proposta di potenziare la dimensione media dei confidi e di creare nuove Sezioni speciali regionali. Questo permetterebbe di aumentare le percentuali di copertura del Fondo di garanzia per le PMI su tutte le tipologie di operazioni finanziarie.