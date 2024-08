Liguria, assessore Gambino: "Disponbile per la candidatura di consigliere regionale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sono disponibile come consigliere regionale qualora me lo chiedessero, la sfida è tenere il governo di questa regione che in questi 9 anni ha fatto bene. Vogliamo continuare il processo di crescita. Se il partito chiederà il mio contributo il mi metterò a disposizione. Volevamo cambiare la tendenza di questa regione in questi anni e lo abbiamo fatto, con un investimento costante nelle infrastrutture e non solo. Dobbiamo migliorare quello che ha funzionato, abbiamo attraversato momenti difficili dal crollo del ponte Morandi al covid, la sanità ha accusato molto in questi anni e noi dobbiamo investire in questo per migliorare i servizi per i cittadini". Così l'assessore del comune di Genova, Sergio Gambino in merito alla sua possibile candidatura a consigliere regionale.