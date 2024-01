Liguria, accorpamenti scolastici, Mai (Lega): "Scontiamo scelte sostenute in passato dal Pd"

La questione degli accorpamenti scolastici tiene banco nella vita politica della Regione. Stavolta è Stefano Mai, presidente del gruppo consiliare della Lega, a prendere di mira il vicecapogruppo del Pd Roberto Arboscello, che aveva detto: "Tre consiglieri regionali, Russo, Mai e Bozzano si prendono la briga di presentare un emendamento e cambiare ancora una volta i nomi degli istituti da accorpare e farlo, ancora una volta, senza aver sentito il territorio. Ma i consiglieri del centrodestra conoscono questi istituti? Conoscono il livello di dispersione scolastica, i bisogni degli studenti e delle famiglie, o stanno solo accorpando scuole a caso, perché hanno deciso di innescare una battaglia con Vaccarezza?”.

Pronta la replica di Mai: “Il consigliere Arboscello, durante la III commissione, che si è tenuta giovedì in Regione, ha fatto scena muta, ma poi non perde occasione di far sentire la sua voce sui giornali. Forse, chi non conosce il territorio, è lui, visto che non aveva nulla da dire sul proposto accorpamento di Carcare, salvo poi fare mera polemica politica sui giornali. Se Arboscello vuole proporre altri accorpamenti, come ad esempio Sassello, ci troverà sulle barricate. Nella delibera, la Provincia di Savona, aveva citato, a parte Spotorno e Quiliano che sono stati accorpati, solamente due casi: Sassello e IC Carcare con il Liceo Calasanzio (Carcare). Quindi è meglio che Arboscello la smetta di ergersi a paladino dei diritti dei più deboli, perché a oggi sta solo prendendo in giro il territorio".

"L'accorpamento su Carcare interesserebbe centinaia di alunni dai 3 ai 19 anni, mentre Mazzini e Boselli sono due istituti parigrado. Ricordo inoltre ad Arboscello che i tagli non sono voluti dalla Regione o dal Ministero, ma dai provvedimenti che il Pd aveva sostenuto durante il governo giallorosso Conte 2. Al contrario, il Governo in carica, ha ridotto gli accorpamenti, riducendo, per la Liguria, quelli che dovevano essere fatti. Nessuno vorrebbe tagli - conclude Mai - ma stiamo scontando le scelte sostenute in passato dal Pd”.