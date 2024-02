Liguria, a giugno torna l'Alvi Trail sui sentieri dell'Alta Via

Dopo il forzato fermo per pandemia, finalmente a giugno l'Alvi Trail Liguria 2024 torna a percorrere i sentieri dell'Alta Via dei Monti Liguri.

L'Alvi Trail Liguria 2024, manifestazione sportiva internazionale alla sua 4a edizione, è una gara di ultra trail running (corsa in montagna) di 440 km in 8 tappe, lungo l'Alta Via dei Monti Liguri e, nella sua parte finale, lungo l'Alta Via delle Cinque Terre. Un'affascinante avventura che porterà atleti provenienti da ogni parte del mondo a percorrere i sentieri dell'Alta Via dei Monti. Liguri attraversando i parchi regionali naturali Alpi Liguri, Beigua, Antola, Aveto e Cinque Terre offrendo una serie di paesaggi di una incredibile bellezza.

Si partirà sabato 15 giugno da Rocchetta Nervina (IM) per arrivare il sabato successivo 22 giugno a Portovenere (SP).





L'Alvi Trail Liguria 2024 è una gara unica nel panorama italiano e una delle 10 gare di trail running più lunghe, dure e sfidanti del calendario mondiale ITRA (International Trail Running Association).





4 le gare previste:

ULTRA 440K 440 km 8 tappe Rocchetta Nervina - Portovenere

WEST 220K 220 km 4 tappe Rocchetta Nervina - Arenzano

EAST 220K 220 km 4 tappe Arenzano - Portovenere

SEA 20K 50 km 1 tappa Castiglione Chiavarese - Portovenere





9 i comuni sedi di tappa

Rocchetta Nervina - Mendatica - Calizzano - Altare - Arenzano - Sant'Olcese - Rezzoaglio - Castiglione Chiavarese - Portovenere





La manifestazione è patrocinata e supportata da Regione Liguria.





E' organizzata da Alvi Trail Liguria ASD in collaborazione con i principali partner storici quali CAI Liguria, FIE Liguria, ANPAS, UISP, la Camera di Commercio di Genova, i comuni sedi di tappa e le loro Pro Loco, i parchi naturali regionali, i molti rifugi situati lungo l'Alta Via dei Monti Liguri e tante associazioni liguri, sportive e non.





Si sono già iscritti atleti provenienti da 10 paesi (Canada, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Olanda, Romania, Lituania, Cina, Austria, Svizzera e, ovviamente, Italia) confermando anche quest'anno l'Alvi Trail Liguria come un'importante occasione di promozione delle bellezze paesaggistiche e delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali del territorio dell'Entroterra Ligure.





L'edizione 2024 anticipa infine la successiva quando la Liguria sarà Regione Europea per lo Sport 2025.