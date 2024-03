Liguria, 8 marzo: "Orientamenti", 6mila studenti al seminario in rete

In occasione della giornata internazionale della donna Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento) e in particolare con Orientamenti - #Progettiamocilfuturo, ha proposto una serie di incontri con testimonial ed esperti che hanno accompagnato studenti e studentesse in un percorso di conoscenza e consapevolezza delle competenze, soprattutto in ambito scientifico e tecnologico.

Oltre 6mila i giovani coinvolti nel corso della mattinata da scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dagli istituti di istruzione e formazione professionale di tutta la Liguria.

“Un’altra grande iniziativa targata Orientamenti – commenta l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola – che assume valenza doppia in occasione della giornata internazionale dedicata alle donne. Con testimonial di altissimo livello abbiamo dato modo a migliaia di giovani liguri di accrescere le proprie consapevolezze e potersi confrontare con donne che hanno realizzato i propri sogni lavorativi con particolare focus sulle materie scientifiche e tecnologiche. Il grande operato di Orientamenti non si ferma mai, va avanti 365 giorni l’anno e mira a essere un appoggio costante per i ragazzi su cui basare le scelte presenti e future”.

Gli studenti della scuola primaria hanno incontrato in collegamento in rete: Alessandra Sciutti, ricercatrice responsabile dell’unità Contact presso l’Istituto Italiano di Tecnologia e Martina Cardillo, ricercatrice presso l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma; Monica Gori, responsabile del gruppo Unità per persone con disabilità visiva presso l’Istituto Italiano di Tecnolgia, Simonetta Di Pippo, astrofisica, direttrice del See Lab, e Silvia Taviani, coordinatrice centro ricerche di Save The Children Italia, le tre relatrici per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. La scienziata Roberta Ivaldi, l’ingegnere chimico e presidente di Ansaldo Energia Lorenza Franca Franzino e Beatrice Carabelli di Fondazione Ansaldo hanno infine interloquito con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi Iefp.