Liguria, 36 milioni di euro investiti per l'edilizia residenziale pubblica

Da Ventimiglia a Spezia prosegue il progetto di Regione Liguria di riqualificazione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica, per garantire all’utenza delle quattro Arte (Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia) del territorio, le aziende che gestiscono le cosiddette “case popolari”, immobili più moderni, sicuri e confortevoli, senza tralasciare un elemento importante: favorire l’integrazione sociale. In totale 36 milioni di euro saranno investiti nel settore.

Tra i principali progetti quello in programma a Ventimiglia, con 5 milioni di euro per 59 nuovi alloggi in via Gallardi; a Genova, dove i vari lavori 'costeranno' circa 15 milioni di euro; infine alla Spezia, con l'investimento di 9 milioni di euro per gli appalti degli edifici di via Bologna e via Gaggiano ad Arcola.



”Siamo soddisfatti del lavoro che Regione Liguria sta svolgendo sul patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del nostro territorio. Un impegno iniziato già nel 2015, che stiamo portando avanti con determinazione, per migliorare la qualità di vita degli affidatari e riqualificare zone che versano in uno stato di degrado – dichiarano il presidente di Regione Liguria Toti e l’assessore regionale all’Urbanistica Scajola - Gli interventi che stiamo mettendo in atto sono volti all’efficientamento energetico di case popolari, al fine di migliorarne il confort, ma anche di ridurre i consumi delle utenze, un aspetto importante, soprattutto in questo momento nel quale si registra un aumento delle bollette, che incide notevolmente sui redditi più bassi. A Genova nel quartiere Diamante ed a Spezia in via Bologna abbiamo avuto il coraggio di demolire immobili obsoleti e ricostruirne di nuovi, di ispirazione green: più moderni, più sicuri e confortevoli. Progetti importanti, che non prevedono solo interventi edilizi, ma anche una riqualificazione sociale, che consente una maggiore integrazione degli affidatari. Un lavoro svolto in sinergia con le amministrazioni dei Comuni interessati, che contribuisce, insieme alle iniziative poste in essere in ambito urbanistico, a dare un nuovo volto alla Liguria”.