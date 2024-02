Levanto, una nuova auto ibrida per il sociale: un mezzo messo al servizio di persone fragili, con difficoltà motorie o economiche

Con l’inaugurazione, sabato 3 febbraio davanti alla sede dell’associazione, in piazza Colombo, della nuova auto ibrida “Toyota Yaris”, la pubblica assistenza “Croce Verde” di Levanto si è arricchita di un nuovo mezzo al servizio di persone fragili, con difficoltà motorie o economiche, che necessitano non solo di trasporti verso strutture sanitarie per visite ed esami diagnostici, ma anche di un aiuto per raggiungere i luoghi in cui si praticano attività di sostegno e inclusione sociale.





L’autovettura è stata concessa in comodato gratuito ai volontari rivieraschi dalla “Pmg Italia” di Bologna, una società “benefit” che investe parte del fatturato in programmi volti a favorire l’equità sociale, l’attenzione al bene comune e la sensibilizzazione verso le tematiche della sostenibilità con la collaborazione di enti pubblici e associazioni e il contributo economico di attività economiche locali.





E a Levanto, dove la società ha individuato come partner la Croce Verde (storica associazione locale di volontariato) e come ente patrocinatore il Comune, il progetto di “mobilità garantita” si è potuto concretizzare grazie al contributo di venti operatori commerciali che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa e i cui nomi e loghi appaiono sulla carrozzeria della vettura.





All’inaugurazione del mezzo, al quale durante la cerimonia ha impartito la benedizione il parroco don Alessio Batti, erano presenti il sindaco, Luca Del Bello, il presidente della Croce Verde, Roberto Schiaffino, molti volontari, i rappresentanti della stazione dei Carabinieri, dell’Ufficio marittimo e della Polizia municipale, gli sponsor (ai quali è stata consegnata una pergamena celebrativa) e, per “Pmg Italia”, Natascia Manfrin e Franco Travini.





Il sindaco ha anche posto l’accento sulla valenza sociale di un’iniziativa che coinvolge un territorio vasto e dalla viabilità complessa, tra centro e frazioni collinari, in una cittadina in cui sono molti gli anziani che frequentano attività di inclusione e socializzazione le cui sedi non sempre sono facilmente raggiungibili da chi ha difficoltà motorie, e ha plaudito alla lungimiranza “ecologista” di chi ha scelto una vettura ibrida per muoversi in un paese che dedica particolare attenzione alle politiche ambientali.