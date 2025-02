Letteratura: Ernesto Franco, in suo onore il Memoria Festival di Mirandola 2025

Il Memoria Festival, in programma a Mirandola (Modena) dal 6 all’8 giugno, festeggia la sua decima edizione con un’edizione speciale dedicata alla figura di Ernesto Franco, scrittore e direttore editoriale genovese, scomparso a 68 anni lo scorso settembre. L'autore di Isolario (1994) e Storie fantastiche di isole vere, (2024), vincitore del Premio Viareggio 1999 con Vite senza fine, aveva avuto un ruolo centrale nel festival fin dalle sue origini e verrà ricordato attraverso un tema che richiama le "Isole", un concetto caro a Franco e al suo percorso intellettuale.

Omaggio - La decima edizione del festival avrà come filo conduttore il tema delle "Isole", sia reali che metaforiche, un argomento che ha ispirato libri significativi di Franco. "La memoria è uno dei temi da sempre a me più cari", ha dichiarato Enrico Selva Coddè, nuovo presidente del comitato scientifico del festival. "Il Memoria Festival è riuscito in dieci anni a creare una comunità solida, interessata e attiva, mantenendo un forte legame con il territorio".

Il tema delle "Isole" - Quest’anno, il festival esplorerà il concetto di isola in tutte le sue forme. Non solo luoghi fisici isolati, ma anche spazi mentali e concettuali che riflettono la ricerca di solitudine, riflessione e identità. "Questo incarico per me è un onore", ha continuato Selva Coddè, che ha sottolineato come il festival si sia evoluto nel tempo, portando alla luce le varie declinazioni del concetto di memoria: dalla storia degli oggetti quotidiani alla riflessione sull’esperienza collettiva durante e dopo il lockdown, fino all’esplorazione di temi difficili da afferrare, come l’“imprendibile” (virus, corpi celesti e fenomeni fuori dal controllo umano).

Una manifestazione in continua crescita - Il Memoria Festival, promosso dal Consorzio del Festival della Memoria e quest’anno in collaborazione con Mondadori Libri, continua a crescere e ad arricchirsi di nuovi contenuti e proposte. Il programma di quest’edizione vedrà incontri con personalità della cultura, scrittori, docenti, saggisti e artisti che affronteranno temi legati alla letteratura, filosofia, scienze e arti visive, arricchendo l’esperienza del pubblico. L’edizione 2025, in particolare, promette di essere altrettanto intensa, con nuovi dibattiti e attività multidisciplinari.

Un ricordo personale - Il neopresidente Enrico Selva Coddè ha concluso con una riflessione personale: "Lo immagino come un viaggio con il mio caro amico Ernesto, tra quelli progettati per il mare che non siamo riusciti a fare insieme".

