Lega: cena per finanziare le Europee con Giorgetti a Genova l'11 maggio

Appuntamento elettorale per la Lega a Genova, con una cena di autofinanziamento con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e uomo di punta del Carroccio.



L'evento si terrà al Lido, in corso Italia, la sera di sabato 11 maggio e la quota di adesione prevede una soglia minima di 450 euro.





Negli ultimi tempi, Giorgetti si è trovato spesso nella posizione di punto mediano tra le esigenze "governiste" di una parte del partito, rispetto alle pulsioni movimentiste che spaziano dalla nostalgia per gli albori "duri e puri" del periodo bossiano alla novità della candidatura del generale Vannacci.





Inoltre Giorgetti, solida formazione accademica alla Bocconi, è tra i nomi che circolano per un posto nella nuova Commissione Europea, nel caso di un'affermazione della parte politica di riferimento. Il posto sarebbe quello attualmente occupato dall'altro italiano Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e attualmente commissario per gli affari economici e monetari.





L'alternanza nel ruolo di uomo dei conti a Bruxelles tra l'esponente del centrosinistra e l'economista leghista produrrebbe una duplice conseguenza: la necessità di sostituire il titolare del dicastero di via XX Settembre, uno dei ministeri più "pesanti", con l'obbligo per la Meloni di garantire gli equilibri interni alla coalizione; e la possibilità, sul fronte opposto, di un rientro in scena di Gentiloni quale federatore in quota Pd dell'agognato "campo largo" capace di fronteggiare elettoralmente la destra in modo più efficace di quanto non sia finora riuscito.