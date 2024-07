Lecce, da lunedì 15 luglio parte il nuovo collegamento tra City Terminal e le Marine

Da lunedì prossimo, 15 luglio, il collegamento tra hub aeroportuale del City Terminal di Lecce e le Marine di Torre Chianca, Torre Rinalda, Spiaggiabella, sarà realtà, con soste previste a Surbo e Giorgilorio.

L’innovativo servizio di trasporto turistico pubblico è stato presentato questa mattina, a Palazzo Adorno, a Lecce, dal presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, dal sindaco di Surbo Ronny Trio e dal dirigente del Servizio Trasporti della Provincia Roberto Serra. Presenti, anche, il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Paolo Greco, con il consigliere provinciale Andrea Pulli, il capo di gabinetto della Provincia Antonio Perrone ed il direttore di esercizio di Stp Vincenzo Toma.

Realizzato con il progetto “Easy to reach” finanziato dalla Regione Puglia, e gestito da Stp, il nuovo servizio di trasporto pubblico estivo si pone come ulteriore intensificazione dell’offerta dei servizi per turisti e cittadini della comunità di Surbo e Giorgilorio.

“Continuiamo ad apportare miglioramenti alla realtà di trasporto pubblico estivo offerta ai turisti e a tutti coloro che si vogliono muovere nel Salento. L’attivazione sperimentale di queste nuove linee che serviranno la periferia di Lecce, la comunità di Surbo e le marine circostanti, sono il risultato della sinergia istituzionale e dal continuo e proficuo dialogo messo in campo dalla Provincia con il Comune di Surbo, e dal coordinamento della Regione che ha reso possibile l’ottenimento di questo risultato”, ha dichiarato il persidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“L’ascolto puntuale delle richieste da parte dei territori, la funzionalità del percorso con l’attivazione di questo nuovo servizio, sono gli elementi che danno una risposta concreta alle esigenze del territorio e del turismo. Grazie a Stp, alla Regione, al Comune di Surbo che, d’intesa con gli uffici provinciali, hanno lavorato alacremente per questo risultato che spinge il Salento a fare un ulteriore passo avanti verso il protagonismo sulla scena turistica nazionale”, ha concluso Minerva.

Il nuovo servizio, che coprirà complessivamente 8600 km, prenderà il via il 15 luglio per concludersi il 31 agosto, e si svilupperà su 6 corse giornaliere. Una linea partirà dal City Terminal di Lecce alle ore 9.30, 11.30 e 15, per raggiungere Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda, con soste a Surbo e Giorgilorio. Le corse di ritorno, con partenza da Torre Rinalda, saranno alle ore 11, 13 e 19.

“L’attivazione del servizio di trasporto verso Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda costituisce un momento di grande importanza per tutta la comunità di Surbo e Giorgilorio che potrà finalmente beneficiare dei collegamenti con le marine leccesi frequentate durante la stagione estiva. Non era scontato che ciò avvenisse ed è grazie al fattivo interessamento, oltre che mio, del presidente della Provincia Stefano Minerva, del dirigente Roberto Serra e dell’assessore Delli Noci, a cui va il mio forte ringraziamento, che si è potuto assicurare ai cittadini surbini questo importante servizio. Ne sono particolarmente felice perché tante sono state, in questi anni, le richieste pervenutemi da parte di persone svantaggiate in quanto non in possesso di un’automobile, così come di tanti genitori che erano in difficoltà, non potendo accompagnare i figli al mare per ragioni lavorative o economiche. L’avvio del servizio, quindi, risponde ad un bisogno sociale fortemente avvertito e nel soddisfarlo sentiamo tutta la gratificazione che deriva dalla consapevolezza di perseguire e, in questo caso, anche attuare una politica incentrata sul cittadino, sulle sue necessità e sul riconoscimento dei suoi diritti”, ha evidenziato il sindaco di Surbo Ronny Trio.

“Con il collegamento tra il City Terminal e le marine di Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda, transitando da Surbo, vengono facilitate le connessioni della rete di trasporto provinciale con i servizi svolti da e per l’Aeroporto di Brindisi. Ciò è stato possibile grazie al sostegno finanziario della Regione Puglia, nell’ambito dell’iniziativa Easy to reach finalizzata a creare relazioni per una mobilità sostenibile tra gli aeroporti e le destinazioni turistiche pugliesi”, ha dichiarato il dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Lecce, Roberto Serra.