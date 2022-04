Le Frecce Tricolori tornano a Genova per celebrare Moto Guzzi e il suo fondatore Giorgio Parodi

di Marco Innocenti

Dal 13 al 15 maggio per tre giorni dedicati all'imprenditore genovese, "padre" dello storico marchio dell'Aquila

Tre giornate dedicate alla mitica Moto Guzzi e del suo storico fondatore, l’imprenditore genovese Giorgio Parodi: da venerdì 13 a domenica 15 maggio appassionati della mitica due ruote dell’Aquila si daranno appuntamento da tutta Italia e da molte città europee a Genova per un raduno e per scoprire le bellezze della città e di alcune località della Riviera di Levante.

Un ricco programma di eventi che comprende anche l’esposizione a Palazzo Tursi della famosa “Otto Cilindri”, di un “Dondolino” 500 e di un “Gambalunghino” 250. Clou delle tre giornate sarà domenica alle 17 con la manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare davanti al lungomare di Corso Italia, in occasione dell’avvicinamento al Centenario dell’Aeronautica Militare del 28 marzo 2023.

"Saranno tre giorni di festa – spiega l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – per il centenario della Moto Guzzi, un evento rinviato lo scorso anno a causa delle limitazioni per l’emergenza pandemica. Sarà un lungo weekend all’insegna di un marchio storico che ha fatto la storia di Genova e dell’Italia nel mondo, ma anche un’occasione importante per tantissimi appassionati che verranno a visitare la nostra città. Tre giorni di festa che si concluderanno con la spettacolare esibizione delle Frecce su corso Italia. La nostra pattuglia acrobatica tornerà a esibirsi a Genova per la prima volta dal 2009 e siamo sicuri che lo spettacolo terrà grandi e piccini con il naso all’insù. Sarà un weekend che porterà tantissimi appassionati della Moto Guzzi e delle nostre Frecce e che darà loro l’opportunità di scoprire Genova. Un ringraziamento di cuore va anche al Civ di Carignano di Confcommercio, oltre ovviamente a tutti gli organizzatori".

"Sarà un weekend davvero carico di emozioni – dice l’assessore al Marketing territoriale e turistico Laura Gaggero – e che vogliamo rendere ancora più speciale con promozioni turistiche pensate ad hoc. Come lo scorso anno, infatti, per i partecipanti ai GP Days ci sarà la possibilità di acquistare fino a due Genova City Pass validi settantadue ore, un modo per far sì che i tanti guzzisti che arriveranno da tutta Italia e dal resto del mondo, possano scoprire le meraviglie della nostra città".

Venerdì 13 maggio, l’inizio dei GP Days sarà alle 11 con il raduno dei guzzisti in via Mura delle Cappuccine, nel quartiere di Carignano, dove fu fondata e registrata, il 15 marzo 1921, la Società Anonima Moto Guzzi. Nel pomeriggio, alle 15, l’esposizione di 100 motociclette d’epoca in piazza De Ferrari, attorno alla fontana, evento organizzato dal Registro Storico della Moto Guzzi con il patrocinio A.S.I. Da De Ferrari, partiranno poi le motociclette per un percorso che interesserà gran parte del centro di Genova e si concluderà in Carignano, presso la statua di Giorgio Parodi.

Sabato 14, le 100 motociclette sfileranno da Genova sull’Aurelia facendo tappe a Recco, Portofino, Santa Margherita e Rapallo. Sarà anche allestito, nel piazzale delle Feste al Porto Antico, Mondo Moto Guzzi dedicato agli appassionati e a tutti i curiosi della mitica moto. Sarà anche possibile visitare lo Stand dell’Aeronautica Militare e provare l’ebrezza del volo con il simulatore delle Frecce Tricolori. Nel pomeriggio la parata delle 101+1, organizzata da Moto Guzzi Club.

Domenica 15, dalle 10.30, presso il Galata Museo del Mare saranno esposti modelli storici della Moto Guzzi e si terrà l’esibizione dinamica su strada della Otto Cilindri. Alle 17, su corso Italia, le celebri Frecce Tricolori presenteranno il loro programma acrobatico composto da 18 avvincenti manovre di elevato e spettacolare contenuto tecnico, evento promosso dall’Associazione Arma Aeronautica, per ricordare il grande aviatore genovese, in avvicinamento al Centenario dell’Aeronautica Militare (28 marzo 2023).

"Come ideatrice e coordinatrice delle varie iniziative legate ai GP Days – dice Elena Bagnasco, presidente Associazione Giorgio Parodi e nipote del fondatore genovese - dopo le molte difficoltà affrontate nel corso del periodo pandemico, poter finalmente presentare oggi il programma legato ai GP Days è chiara testimonianza di quanto la determinazione e la voglia di fare siano ancora vivi a Genova, connaturati al più autentico DNA dell'antica Repubblica. Ricordare l'imprenditore Giorgio Parodi e la storia di una famiglia operosa, evidenziano come la cultura dell'intraprendere e la sua capacita di 'fare impresa' siano la chiave di lettura vincente per superare le molte criticità che la vita ci riserva, ieri come oggi. Desideriamo ricordarlo oggi, nell'ambito degli eventi legati al Centenario di Fondazione della Moto Guzzi, quale dinamico pioniere dell'industria motociclistica italiana. L'invito per tutti è a partecipare numerosi ai vari eventi, un'occasione per riscoprire una bella storia attraverso percorsi inediti, narrazioni di appassionati ed esperti e attraverso la biografia di Giorgio Parodi. Ma non solo, sarà un momento per far conoscere e apprezzate il nostro territorio e le nostre specialità, tutto quanto di bello possiamo offrire ai numerosi motociclisti in arrivo da ogni parte d'Europa, senza tuttavia dimenticare il fine benefico fortemente voluto dall'Associazione Giorgio Parodi. L'auspicio è che i valori di Giorgio Parodi, la sua generosità d'animo, la sua lealtà, la sua capacità di fare impresa, la sua lungimiranza e il suo essere innovatore e visionario possano essere d'esempio e di stimolo in un momento nel quale "ripartire" è la parola d'ordine per tutti e possano portare le persone a "volare" davvero in alto come la sua aquila".

"Il mondo degli appassionati apprezza l’impegno e la sensibilità delle Istituzioni genovesi e liguri nei confronti di una figura straordinaria come quella di Giorgio Parodi – aggiunge Carlo Giuliani, consigliere federale ASI - Con grande stima, poi, ci rivolgiamo all’Associazione Giorgio Parodi e alla sua infaticabile promotrice, Elena Bagnasco, che con passione, competenza e sempre maggiore entusiasmo ha portato avanti l’ambizioso progetto del GP Days rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per il pubblico che richiamerà. ASI è orgogliosa di continuare a collaborare con l’Associazione per mantenere viva la memoria di una personalità così significativa per la cultura del motorismo italiano. Se per il centenario del 2021 siamo stati penalizzati dalla situazione emergenziale, è finalmente arrivato il momento di festeggiare in sella alle nostre amate Moto Guzzi".

"L'IRCCS Istituto Giannina Gaslini nel suo impegno per la salute dei bambini esprime riconoscenza per questa iniziativa che accompagna il ricordo e la celebrazione di una storia di ingegno ed imprenditoria, che ha segnato la parabola sportiva e degli appassionati di motori e due ruote in Italia ed all'estero – conclude il dottor Paolo Moretti, direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Istituto G. Gaslini - In un certo senso Giorgio Parodi e la moto Guzzi, così come Gerolamo Gaslini e il nostro grande policlinico pediatrico, sono due esempi luminosi e concreti di progettualità, passione e lungimiranza. Il contributo raccolto a favore della riabilitazione del nostro ospedale sarà utilizzato per l'acquisizione di tecnologie per la riabilitazione a distanza (teleriabilitazione), così da consentire ai bambini reduci da importanti incidenti e malattie di rientrare precocemente al loro domicilio e continuare a casa e in famiglia il loro recupero, con la supervisione e l'assistenza del team del Gaslini. La possibilità, con l'aiuto della tecnologia, di ridurre il tempo di permanenza in ospedale di questi bambini, che devono affrontare l'esperienza di un percorso di cura lungo e faticoso, garantendo loro sicurezza e qualità della riabilitazione, è come il traguardo speciale di un bellissimo Gran Premio. Grazie".