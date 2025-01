"Veline", Genova si candida: in lizza una 24enne per la parte della "bionda", sfida finale al televoto

Un sogno che potrebbe realizzarsi: Dorotea Carniglia sogna da quando era bambina di ballare a Striscia la Notizia e ha già partecipato ad altri concorsi di bellezza tra cui Miss Italia.

La candidatura - Le pre-selezioni sono aperte fino alla mezzanotte di oggi, martedì 14 gennaio 2025. Per diventare la velina "bionda", da affiancare alla velina "mora" Beatrice Coari, anche lei genovese, Donatella Carniglia ha inviato foto e video in cui ballava al sito di Striscia la notizia. Successivamente è stata chiamata per un provino in presenza a Cologno Monzese.

L'attesa del verdetto - Adesso Dorotea attende una telefonata per conoscere l'ulteriore verdetto: potrebbe essere anche lei una delle 14 finaliste che si sfideranno con il televoto del pubblico, per diventare la velina bionda di Striscia la notizia.

Prima volta del televoto - In 37 edizioni del tg satirico di Mediaset, non è mai stato utilizzato il televoto. Si tratta di una assoluta novità che coinvolge il pubblico da casa. Le selezioni attraverso il televoto dei telespettatori sono iniziate ieri sera e quindi incrociamo le dita e facciamo il tifo per Dorotea, sperando che arrivi la telefonata per la sfida in tv!

