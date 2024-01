Lavoro in Liguria, numero record di assunzioni nelle imprese in 8 anni. Il presidente Toti: "L'economia continua a crescere"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Valentina Giubergia

Nel 2023, il numero degli addetti delle imprese in Liguria è cresciuto raggiungendo il nuovo record degli ultimi otto anni, con 498.340 unità operative, una crescita del 2,2% rispetto al 2022 e del 6% rispetto al 2021. Negli ultimi due anni, inoltre, l'aumento dei lavoratori dipendenti e indipendenti nella Regione è stata di quasi 30mila unità.

A rivelarlo è un'analisi dei dati dell'Inps disponibili nel registro delle imprese delle Camere di Commercio, che riguarda sia i lavoratori indipendenti titolari o soci d'impresa sia i loro dipendenti, esclusi i lavoratori pubblici.

"Dati che, assieme a quelli relativi al Pil, la cui crescita attesa per il 2023 in Liguria è dello 0,9%, superiore alla media nazionale, raccontano un'economia non solo in salute, ma che continua a crescere, a generare ricchezza e, quindi, occupazione - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. I numeri del 2023 certificano come l'economia ligure sia solida e strutturata".

In provincia di Genova gli addetti al 31 Dicembre 2023 erano 278.053, in crescita del 2,4% rispetto alla stessa data del 2022 e del 6,6% rispetto a due anni fa. In valore assoluto, la provincia di Genova ha guadagnato circa 18mila addetti in più rispetto a due anni fa.

"Il dato sugli addetti delle imprese iscritte al nostro registro - spiega il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - non viene reso pubblico sistematicamente come altri dati che riguardano l'occupazione, ma è un indicatore importante perché dà conto del lavoro svolto quotidianamente dalla folta platea di piccoli e piccolissimi imprenditori che, insieme ai loro dipendenti, sono la colonna portante dell'economia genovese e ligure. E il fatto che questo dato sfiori la soglia del mezzo milione con una crescita importante negli ultimi due anni è un segnale positivo per chi vuole fare impresa sul nostro territorio e per chi cerca un lavoro dipendente".

A fine 2016 gli addetti erano 441.768, 459.306 nel 2017, 471.565 nel 2018, 476.199 nel 2019, 461.932 nel 2020, 470.289 nel 2021 e 487.525 nel 2022.