Lavori sulla A7, Lauro (Fdi): "Massima attenzione per il rifacimento dello svincolo di Busalla"

Preoccupazione nei comuni dell'entroterra genovese per i lavori che interessano lo svincolo autostradale di Busalla, sulla A7.

Proprio su questo tema porta l'attenzione in consiglio regionale la consigliera di FdI Lilli Lauro: "un problema che rischia di avere conseguenze pesantissime sulla viabilità, sui servizi essenziali e sull’economia del nostro territorio. Si tratta dei lavori programmati da ASPI per il rifacimento dello svincolo autostradale di Busalla, sulla A7. Questi interventi, previsti nel periodo compreso tra ottobre 2025 e aprile 2026, comporteranno la chiusura prolungata degli accessi al casello, sia in entrata che in uscita, verso nord e verso sud, con una conseguente riduzione della carreggiata. A questo si aggiunge la contemporanea presenza di altri cantieri nelle vicinanze, come quelli di Busalla e Ronco Scrivia, che andranno ad aggravare ulteriormente la situazione. Le ripercussioni saranno evidenti: il traffico locale verrà congestionato, rendendo estremamente difficoltosi gli spostamenti di migliaia di cittadini che ogni giorno si recano al lavoro, con danni economici significativi per le oltre duemila aziende del territorio e i loro seimila addetti. Inoltre, la situazione rischia di diventare ancora più critica per il trasporto pubblico locale e, soprattutto, per i mezzi di soccorso, le pubbliche assistenze e le automediche, che potrebbero trovarsi a dover affrontare ritardi inaccettabili. Anche le aziende di logistica e trasporto, che ogni giorno movimentano centinaia di mezzi pesanti, subiranno un impatto fortemente negativo"

La consigliera Lauro lancia l'appello alla Giunta Regionale: "Ho chiesto che intervengano presso ASPI affinché si valutino soluzioni alternative per ridurre i disagi. Una delle possibilità da considerare è la realizzazione di rampe provvisorie di accesso e uscita, che consentano di mantenere almeno un collegamento minimo con l’autostrada durante i lavori. Inoltre, ritengo doveroso chiedere ad ASPI di prevedere ristori economici per le aziende locali, che inevitabilmente subiranno perdite a causa di questa situazione. Non possiamo accettare che un intervento di questa portata venga programmato senza misure di compensazione per chi ne subirà le conseguenze più gravi. Il nostro territorio non può permettersi mesi di disagi. Attualmente sono in atto tavoli dedicati dove sicuramente ci saranno risposte e sviluppi successivi” - conclude Lilli Lauro

