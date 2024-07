Lavagna, incidente in scooter: uomo di 47 anni in fin di vita

Versa in fin di vita un 47enne residente a Cogorno (Genova) che la notte scorsa a Lavagna in via dei Cogorno, mentre rientrava a casa a bordo del proprio scooter, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i militi della croce verde di Lavagna, il 118 ed i carabinieri. In considerazione del forte trauma cranico l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova dove i medici hanno confermato la gravità della prognosi con emorragia cerebrale.