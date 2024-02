Lavagna, A12: coda di 4 km in direzione La Spezia per veicolo fermo in un cantiere

Quattro chilometri di coda in A12 sono segnalati in avvio di serata tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante in direzione La Spezia a causa di un veicolo fermo in un cantiere di competenza di Autostrade per l'Italia.

Altri due chilometri di coda sono segnalati nel tardo pomeriggio tra gli svincoli di Deiva e Sestri Levante in direzione Genova. Lo comunicano i concessionari della tratta Aspi e Salt.

In Liguria infine si sono registrati anche due chilometri di coda in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per una riduzione di carreggiata.