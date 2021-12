La variante Omicron arriva in Liguria: colpita una 71enne di Andora

di Redazione

La donna aveva soggiornato un paio di settimane in Sudafrica a novembre: è in buone condizioni di salute. A scoprirlo un test eseguito al San Martino

C'è il primo primo caso di variante Omicron in Liguria. Si tratta di una donna di 71 anni residente ad Andora (Savona). Il test è stato eseguito dal centro specializzato dell’ospedale San Martino di Genova, una delle strutture accreditate a livello nazionale dall’Iss, diretto dal professore Giancarlo Icardi.

La donna aveva soggiornato in Sudafrica per oltre due settimane, dal 10 al 27 novembre, ed è in buone condizioni di salute: ha effettuato due dosi di vaccino e - si legge nella nota dell'ospedale - ha sintomi molto lievi.