La Spezia, schianto in pieno centro tra automedica e pullman di turisti serbi: nessun ferito

Nessun ferito ma solo tanto spavento e tanta paura questa mattina in pieno centro alla Spezia per l'incidente avvenuto tra una automedica che stava trasportando plasma, e quindi aveva lampeggianti e serene attive, e un pullman turistico con targa serba. Fiancata e paraurti distrutti per l'automedica, il cui conducente è stato accompagnato al Sant'Andrea in codice giallo.

La vettura percorreva via San Cipriano, subito fuori dal Sant'Andrea, quando ha svoltato a sinistra verso viale Italia, ma il bus che viaggiava sul viale verso ponente non si è fermato. Sono in corso gli accertamenti per capire se il pullman stesse viaggiando regolarmente attraversando la via con semaforo verde. Sul posto il 118, la polizia locale, allertati i Vigili del Fuoco.

credits foto: cittàdellaspezia.com