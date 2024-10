Frana a Borghetto Vara, in serata la riapertura dell'Aurelia a senso unico alternato

Entro la serata di oggi, lunedì 21 ottobre, riaprirà a senso unico alternato la strada Aurelia tra Borghetto Vara e Boccapignone, nello spezzino, dove nella giornata di domenica si era verificato il cedimento del manto stradale sulla carreggiata lato fiume. A darne notizia è l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, dopo il sopralluogo effettuato con i sindaci e i tecnici di Anas: "Entro 36 ore dalla chiusura di ieri mattina questa sera riapriamo l'Aurelia, ripristinando il senso unico alternato senza limitazioni di orario ma con la sola limitazione di carico, per consentire comunque il transito a tutti i cittadini che si spostano in auto per lavoro o per andare alla Spezia. Nel frattempo, come era già previsto, sono partiti i lavori di consolidamento strutturale da parte di Anas, con le ruspe dell'alveo del fiume Vara per eliminare l'ansa creata dai detriti che spinge l'acqua a lambire la strada".

Il senso unico alternato h.24, con il divieto per i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate, rimarrà nella medesima configurazione per tutta la durata del cantiere per i lavori di consolidamento strutturale dell’asse stradale da parte di Anas, con la modifica del percorso originario del fiume, in modo da garantire la piena sicurezza della strada rispetto all'erosione spondale. In caso di allerta meteo arancione o rossa, verrà valutata l'eventuale chiusura del tratto, anche a seconda dell'avanzamento dei lavori di consolidamento. L'investimento è di 1 milione e 500 mila euro.