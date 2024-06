La Spezia: riaperto nei due sensi di marcia il ponte della Colombiera

E' stato riaperto nei due sensi di marcia il ponte della Colombiera, ad Ameglia. Anas ha infatti concluso l'intervento strutturale di ripristino e messa in sicurezza con l'adeguamento meccanico di sollevamento del viadotto che collega le due sponde del fiume Magra tra Fiumaretta e Bocca di Magra. Verranno completate nelle prossime settimane le nuove pavimentazioni della pista ciclabile per la successiva riapertura. Saranno inoltre concordati con gli enti territoriali ulteriori momenti di chiusura per il collaudo definitivo dell'infrastruttura e per la sostituzione dei giunti. L'opera, crollata nel 2011 in seguito agli eventi alluvionali, venne ricostruita nel 2012 con la gestione dell'allora struttura commissariale in capo alla presidenza della Regione Liguria, inaugurato nel 2013 e affidato prima alla gestione della Provincia della Spezia e poi di Anas dal 2018. Per la messa in sicurezza sono stati investiti circa 2 milioni e 115mila euro.

"Siamo giunti sostanzialmente al termine di questo lungo e complesso intervento strutturale da parte di Anas: quest'opera strategica viene restituita alla popolazione residente e ai turisti, in tempo per la stagione appena iniziata - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Siamo in contatto con Anas per limitare al massimo i disagi per le prossime brevi chiusure. Voglio ringraziare non solo Anas e gli enti locali ma anche i cittadini che hanno dimostrato pazienza e senso di responsabilità nell'affrontare i disagi durante tutte le fasi dei lavori per il rifacimento quasi totale del ponte che, pur essendo stato inaugurato nel 2013, presentava difetti strutturali importanti. Oggi viene restituito alla cittadinanza un ponte sicuro, con sistemi di apertura e chiusura automatizzati, efficienti e più veloci. Una caratteristica - conclude Giampedrone - che, tra le altre cose, va beneficio delle aziende della nautica del territorio, in una zona cruciale per i collegamenti tra Levante e Ponente e tra Liguria e Toscana".