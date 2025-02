La Spezia: operazione interforze, 130 identificati, arresti, daspo ed espulsioni

Un'operazione straordinaria di controllo del territorio ha avuto luogo alla Spezia dal 5 al 7 febbraio, con l'obiettivo di potenziare la sicurezza nelle zone più sensibili della città. Il servizio, coordinato dalla Prefettura della Spezia, ha visto il coinvolgimento delle principali forze di polizia, con l'intento di contrastare i reati contro la persona e il patrimonio.

Controlli mirati - Gli interventi si sono concentrati in particolare nel quartiere Umbertino, nel centro città e nelle zone circostanti la Stazione Centrale, luoghi oggetto di numerosi esposti da parte dei cittadini. Il servizio ha previsto controlli anche presso la scalinata Spallanzani e piazzale Kennedy, aree che più frequentemente segnalano problematiche legate alla sicurezza.

Forze in campo - L'operazione ha visto un impiego significativo di forze sul territorio, tra cui equipaggi della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte di Torino, militari dell'Arma dei Carabinieri, agenti della Guardia di Finanza e operatori della Polizia Locale. Inoltre, sono stati impiegati due cani antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Risultati concreti - Durante le operazioni, sono state identificate 130 persone e controllati 13 veicoli. Cinque individui sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. In uno dei momenti più rilevanti dell'operazione, un cittadino straniero, trovato in possesso di droga, è stato identificato come irregolare sul territorio nazionale e subito espulso, condotto al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano.

Arresti e misure preventive - Non sono mancati gli interventi decisivi: un ordine di carcerazione è stato eseguito nei confronti di un tunisino, ricercato per furto aggravato e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, uno dei ragazzi italiani controllati è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino. Il Questore della Spezia ha emesso un provvedimento di DASPO Urbano a suo carico, per prevenire futuri disordini.

Soddisfazione delle autorità - Il Prefetto Andrea Cantadori ha espresso soddisfazione per l’efficacia dell’operazione, sottolineando che i risultati ottenuti sono un chiaro segnale della determinazione delle forze di polizia nel garantire maggiore sicurezza alla città. L’operazione si inserisce in un quadro di potenziamento delle attività di controllo, che continuano a essere un elemento fondamentale per contrastare fenomeni di criminalità e garantire una vita urbana più sicura e serena per i cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.