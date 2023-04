La Spezia, nuovo terminal crociere: bocciata gara d'appalto. Il presidente del porto Sommariva: "Faremo valutazioni legali"

"Dovremo fare valutazioni legali, dobbiamo leggere e approfondire la sentenza. Essendo accolto il ricorso della seconda classificata l'esito della gara viene a cadere. In ogni caso noi vogliamo andare avanti senza perdere un minuto per la costruzione di questa infrastruttura, importante per il traffico crocieristico e per il progetto del waterfront così come per l'espansione del terminal container. I rilievi fatti sono importanti dal punto di vista formale e sostanziale, sono temi che non vanno a inficiare però la bontà del raggruppamento di imprese che ha vinto la gara con la sua proposta progettuale". Così Mario Sommariva, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale dopo che il Tar della Liguria ha bocciato la gara d'appalto per il nuovo terminal crociere della Spezia accogliendo il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo d'impresa che era arrivato secondo.