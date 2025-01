La Spezia: maxi donazione, privato versa 140mila euro per ambulanza in onore di sorella defunta

Una donazione straordinaria di 140mila euro alla Pubblica Assistenza della Spezia permetterà l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso. L'iniziativa è stata presa da un privato cittadino, mosso dalla volontà di onorare la memoria della sorella recentemente scomparsa.

Memoria - La donazione è legata a un motivo molto personale per il benefattore. “Voglio onorare la memoria di mia sorella, che è venuta a mancare recentemente”, ha dichiarato l'anonimo donatore. Un desiderio che si traduce in un gesto che avrà un impatto positivo sulla comunità, permettendo di potenziare il servizio di soccorso nella zona. Il nuovo mezzo sarà dotato di tutte le attrezzature moderne necessarie per affrontare le situazioni di emergenza con maggiore efficienza.



Riconoscimenti - Il presidente della Pubblica Assistenza, Tiziano Battaglini, ha espresso gratitudine per la donazione, sottolineando quanto il gesto sia significativo per l’intera struttura. “Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per la donazione, che ci permetterà di disporre nei prossimi mesi, dopo aver svolto le regolari procedure di gara, di un nuovo mezzo di soccorso dotato di ogni comfort", ha dichiarato Battaglini. Il presidente ha inoltre sottolineato che questa donazione è fondamentale per il proseguimento delle attività dell’ente.



Supporto - “Grazie a gesti concreti di sostegno come questo, il nostro ente riesce a portare avanti le sue attività e a perseguire con tenacia i suoi obiettivi sociali”, ha aggiunto Battaglini. La Pubblica Assistenza della Spezia, che da sempre si distingue per il suo impegno nella gestione delle emergenze, potrà così contare su un mezzo all'avanguardia che faciliterà il lavoro dei volontari.

