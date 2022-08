La Spezia, guasto alla conduttura: centinaia di famiglie senz'acqua

di Redazione

Centinaia di famiglie si sono svegliate con i rubinetti a secco questa mattina alla Spezia. Nella notte c'è stato un guasto alla conduttura principale dell'acquedotto nella zona nord della città, che ha coinvolto i quartieri della Chiappa, Rebocco, Maggiano, Fossitermi e le vicine colline.

Anche alcune zone del territorio di Riccò del Golfo stanno subendo disagi, per cui l'amministrazione ha chiesto "massima economicità nell'uso per conservare le scorte idriche nelle nostre vasche di raccolta".

La rottura, a cui i tecnici di Acam Acque lavorano da ore, è avvenuta su una tubazione di 25 centimetri di diametro. Un tratto della conduttura è stato isolato per consentire le riparazioni, che si dovrebbero concludere in mattinata.