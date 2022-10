La Spezia, firmato il protocollo d'intesa per il sostegno alle vittime di incidenti sul lavoro

In campo le istituzioni per garantire informazione, assistenza giuridica e in alcuni casi il reinserimento lavorativo a persone coinvolte in infortuni sul lavoro e ai loro famigliari. E' quanto sottoscritto con il "Protocollo d'intesa per il sostegno alle vittime di incidenti sul lavoro e ai loro familiari" tra la Prefettura della Spezia, Regione Liguria, Inail, associazioni datoriali e sindacali, Asl5, Ufficio scolastico provinciale, Ordine dei medici e Ispettorato del lavoro.

Il documento, aggiornato in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, prevede di assicurare, nell'immediatezza di un evento che ha causato la morte del lavoratore, una serie di consulenze per accelerare l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in loro favore. "Una battaglia di civilità che non possiamo perdere nel momento in cui assistiamo ad una crescita del fenomeno" ha detto la prefetta Maria Luisa Inversini.

Nelle prossime settimane sarà costituita una rete di referenti che prenderanno in carico i casi. Sarà preparato inoltre un vademecum, che specifica le varie competenze in materia di tutela dei lavoratori a beneficio di tutti, da tradursi in più lingue. "Un supporto non solo dal punto di vista psicologico, ma anche concreto, offrendo la possibilità di un reinserimento lavorativo", ha specificato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Nella fattispecie, questa modalità sarà attivata in presenza di lesioni gravissime e di invalidità. "E' una opportunità ancora poco diffusa sul nostro territorio e che merita di essere coltivata", ha aggiunto il direttore territoriale dell'Inail, Giovanni Lorenzini.

Il protocollo è pubblicato sul sito internet della Prefettura della Spezia.