La Spezia, entro marzo l'adsp del Mar Ligure Orientale riavrà a disposizione l'ex molo Enel nel porto

Entro marzo l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale riavrà a disposizione l'ex molo Enel nel porto della Spezia, che operava a servizio della dismessa centrale a carbone. È la novità emersa durante un sopralluogo del presidente dell'autorità portuale Mauro Sommariva e del sindaco Pierluigi Peracchini nelle aree dove proseguono le opere di smantellamento iniziate a settembre scorso. "Contiamo di restituire tutta la banchina all'Autorità portuale entro febbraio, massimo marzo. L'area sarà invece sgombrata completamente entro la fine di agosto", prevede il responsabile dei lavori Luca Marena. Nelle scorse settimane sono state rimosse due torri alte circa 50 metri e del peso di 750 tonnellate l'una, che servivano per scaricare le navi carboniere per alimentare la centrale di Vallegrande spenta dal 2021. La nuova banchina andrà in concessione a Gnl Italia per il servizio di trasbordo di cisterne di gas naturale liquido dal rigassificatore di Panigaglia. "C'è ancora da concludere l'iter autorizzativo, ma lo vedo come un fatto positivo per il porto. - commenta Sommariva - Quando il gruppo Tarros avrà necessità di queste aree per il proprio sviluppo, Gnl sarà ricollocata come previsto dalla concessione".